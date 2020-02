Bayern Monaco, tegola Perisic: frattura alla caviglia per il croato

Bayern Monaco, tegola per Flick: l’allenatore dovrà fare a meno di Perisc. Frattura alla caviglia per l’ex giocatore dell’Inter

Brutte notizie per il Bayern Monaco. La squadra bavarese dovrà fare a meno per un mese di Ivan Perisic: frattura alla parte esterna della caviglia per quanto riguarda l’ex Inter. Ad annunciarlo è il tecnico dei bavaresi Flick, in conferenza stampa.

«Ha una frattura alla parte esterna della caviglia. Per guarire ci vorranno almeno 4 settimane, solo allora sarà in grado di potersi riprendere ad allenare».