Bayern Monaco, Tuchel: «Dobbiamo ritrovare leggerezza, ma...»

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Bundesliga contro il Bochum

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Bundesliga contro il Bochum. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «L’umore ovviamente non è al meglio in questo momento. Ma sono sicuro che domani avremo tutte le possibilità e le energie necessarie per avviare la svolta. Per noi mollare non è un’opzione, non accadrà, né nella corsa al titolo né in Champions League. Dobbiamo ritrovare leggerezza. È difficile. Giocheremo contro un avversario complicato che ha ottenuto buoni risultati».