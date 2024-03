Bayern Monaco, per il dopo Tuchel si guarda al Bayer

Il Bayern Monaco valuta molto attentamente il futuro di Thomas Tuchel in panchina, possibile separazione in estate

Il Bayern Monaco valuta molto attentamente il futuro di Thomas Tuchel in panchina, possibile separazione in estate.

Il tecnico tedesco non ha convinto la dirigenza bavarese soprattutto alla luce dei risultati in Bundesliga. Per il futuro la società starebbe guardando in casa Bayer Leverkusen con quel Xabi Alonso, ex Bayern da giocatore, che piace e tanto per il modo di giocare. La concorrenza per il basco, però, non manca.