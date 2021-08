Becao Torino, i granata insistono per il difensore dell’Udinese: le ultime notizie sul possibile prossimo colpo del Toro

Il Torino è a caccia di rinforzi per completare il proprio pacchetto difensivo entro la fine del calciomercato. I dirigenti granata sarebbero al lavoro con l’Udinese per il trasferimento nel capoluogo piemontese di Becao.

A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega come il Toro stia lavorando attivamente in queste ore per provare ad assicurarsi il centrale di difesa oggi in forza a Udine. Sono attese novità.