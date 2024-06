PAGELLE Belgio-Romania, i TOP e i FLOP del match

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la seconda giornata di Euro2024: pagelle Belgio-Romania

Le pagelle dei protagonisti del match tra Belgio-Romania, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Euro2024.

TOP: Kevin De Bruyne incanta con una prestazione di 90′ perfetta: detta tutti i tempi della squadra, manda i compagni al tiro (compreso l’assist al bacio per Lukaku, annullato per la punta dello scarpino).

FLOP: Burca regge bene contro un Belgio martellante per quasi tutta la partita, ma l’errore in uscita sul gol di De Bruyne, in cui sbaglia i tempi del colpo di testa, è da matita rossa.

BELGIO (4-3-3): Casteels 6.5; Castagne 6.5, Faes 6, Vertonghen 6.5, Theate 6 (31’st Debast 6); Tielemans 7 (26’st Mangala 6), Onana 7, De Bruyne 7.5; Lukebakio 6 (11’st Trossard 6), Lukaku 7, Doku 7.5 (26’st Carrasco 6).

ROMANIA (4-3-3): Nita 7; Ratiu 5.5 (45’st Sorescu sv), Dragusin 6, Burca 5, Bancu 5.5; M. Marin 5.5 (22’st Olaru 6), R. Marin 5.5, Stanciu 6; Man 5, Dragus 5 (35’st Alibec sv), Mihaila 5 (22′ st Hagi 5.5).