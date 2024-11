Assist-man per eccellenza: nessun italiano come Raoul Bellanova. I numeri dal 2023 - Calcio News 24

Bellanova riporta l’Atalanta al primo posto in classifica. Per lui un grande punto di partenza (e un nuovo record)

Un grande punto di partenza per Bellanova che contro l’Udinese è stato il migliore in campo: portando la Dea in vetta alla classifica. L’esterno dell’Atalanta si riscatta dopo un piccolo periodo di appannamento, non senza compiere qualche record.

Infatti Raoul Bellanova ha fornito 9 assist totali analizzando sia il campionato scorso che quello attuale: nessun calciatore italiano ne ha fatti altrettanti in quel periodo, con la consapevolezza che l’esterno nerazzurro porterà ancora grandi soddisfazioni a Bergamo.