Calciomercato Milan, le tappe del nuovo assalto a Belotti

Andrea Belotti obiettivo numero uno del Milan per la prossima estate. Gli ostacoli all’affare rappresentati dal FPF e dalle cessioni degli attaccanti rossoneri

Si preparano grandi manovre nell’attacco del Milan, pronto a ridare l’assalto ad Andrea Belotti. Per farlo, però, c’è bisogno che tutti i pezzi del puzzle si incastrino alla perfezione, in una girandola che porterebbe all’addio di Niang dal Torino e all’arrivo di Mario Balotelli in granata, come vi abbiamo raccontato qui. La novità, o meglio, l’amore mai sopito del Milan per Andrea Belotti prosegue sotto traccia. Lo scorso anno l’affare non fu realizzabile per i paletti del Torino, i 100 milioni di motivi della clausola rescissoria valevole solamente per l’estero. Altri tempi, altre valutazioni. Quest’anno la stagione di Belotti, bomber 24enne e capitano granata, è stata pesantemente al di sotto delle aspettative. Solamente nove le reti siglate dall’ex Palermo, con due rigori sbagliati all’attivo.

Adesso, come riporta La Stampa, la telenovela è pronta a ripartire e il finale potrebbe essere diverso da quello della scorsa estate. Gattuso lo vuole fortemente al Milan dopo averlo incrociato in passato per alcuni mesi ai tempi del Palermo, tanto da rimanerne impressionato e paragonarlo con Shevchenko. Il nome del bomber bergamasco è in cima alla lista dei desideri del Milan, ma tanto dipenderà dalla sentenza UEFA sul Fair Play Finanziario e dalle possibili cessioni di Andrè Silva e Kalinic. C’è maggior fiducia da parte della dirigenza rossonera ed è iniziato anche il lavoro dell’agente Lucci, procuratore di Bonucci, che adesso cura anche gli interessi di Belotti. Si respira un’aria positiva al Milan in tal senso, tanto che nello spogliatoio rossonero in molti darebbero l’arrivo del centravanti addirittura come un affare già fatto.