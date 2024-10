Ben Yedder rischia il carcere per stupro: «Quando bevo mi trasformo: non ricordo nulla»

Le parole si Wissam Ben Yedder alla prima udienza del suo processo per stupro: il calciatore rischia più di 2 anni di carcere

Wissam Ben Yedder è sotto processo con le accuse di guida in stato di ebrezza e stupro. Il calciatore, licenziato dal Monaco dopo queste vicende, rischia fino a due anni di carcere. Il calciatore è stato arrestato nella sua casa di Cap d’Ail la notte del 6 settembre: alle 3 della notte precedente aveva tentato un’approccio sessuale esplicito con una ragazza di 23 anni senza il suo consenso. Il pubblico ministero ha chiesto 2 anni e 6 mesi di reclusione, di cui 18 mesi con sospensione condizionale della pena. La sentenza definitiva è attesa per il 12 novembre. Di seguito le sue parole nella prima udienza di oggi, riportate da L’Equipe e che sanno di una piena confessione.

«Ho bevuto e bevuto per due, tre giorni… non ricordo cosa sia successo. A causa dell’alcool ho problemi di memoria. Non ero me stesso, so che è brutto, ma ero sotto l’effetto di alcool: sono una persona sola, ho difficoltà a fidarmi delle persone perché in passato sono stato tradito in parecchie storie. E così mi sono rifugiato da solo nell’alcol ma mi rendo conto che è stato l’errore peggiore della mia vita. Chiedo sinceramente scusa alla ragazza, alla mia famiglia…».