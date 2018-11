Chiamatelo Milan-entus: rossoneri anche su Benatia per gennaio

Possibile nuovo affare tra Milan e Juventus dopo quelli estivi: rossoneri interessati in vista di gennaio a Benatia. Per il difensore si parla di prestito con obbligo di riscatto

Spunta una nuova predentente su Medhi Benatia: il Milan. Non proprio una sorpresa, considerata la ricerca frenetica dei rossoneri di un difensore dopo l’infortunio occorso all’ex bianconero Mattia Caldara. Per il giocatore della Juventus, che appena l’altro giorno si era duramente sfogato ammettendo la necessità di giocare di più (cosa che in questo momento non sta avvenendo in bianconero proprio per il ritorno di Leonardo Bonucci dal Milan) e di dover considerare nuove opportunità a gennaio, già si sarebbe svolto un primo sondaggio rossonero. Il Milan, che tra qualche giorno avrà un incontro con la UEFA, resta per ora vincolato alle possibili nuove strettoie del Fair Play Finanziario, motivo per il quale dovrebbe studiare una soluzione alternativa per il marocchino.

La più probabile, riportano le ultime, resta quella di un prestito del giocatore fino a fine stagione con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro circa. Una soluzione che potrebbe anche allettare la Juve, intenzionata a fare cassa per puntare su di un giovane difensore (Matthijs de Ligt dell’Ajax resta il nome in cima alla lista) in vista della prossima stagione. I rapporti tra bianconeri e Milan del resto sarebbero ai massimi storici ultimamente, come testimoniato dalle operazioni estive di Bonucci, Caldara e soprattutto Gonzalo Higuain. Da non sottovalutare comunque anche la concorrenza del Manchester United: José Mourinho avrebbe indicato proprio Benatia come possibile rinforzo per il mercato invernale.