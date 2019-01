Juventus, offerta ufficiale dal Qatar per Benatia: Fiorentina su Zurkowski

Benatia, offerta ufficiale dal club qatariota dell’Al-Duhail. I bianconeri ci pensano. Sfuma intanto Zurkowski, vicinissimo alla Fiorentina

Il calciomercato vive giorni intensi in vista dell’ultima settimana utile per chiudere i trasferimenti. Si riapre la pista Mehdi Benatia per la Juventus che pensa seriamente ad una sua possibile cessione di fronte all’offerta ufficiale arrivata da un club qatariota, l’Al Duhail, per il difensore di nazionalità marocchina. Nel pomeriggio, il summit tra la società bianconera e l’entourage dell’ex centrale di Roma, Bayern ed Udinese si era concluso con la permanenza di Benatia a gennaio nonostante l’offerta.

Secondo quanto riportato da Sky Sport durante il corso di Calciomercato – L’Originale, la Juventus ha ricevuto un’offerta ufficiale da 10 milioni di euro più bonus per il cartellino di Benatia dall’Al Duhail. La squadra ha sede a Doha e milita nella Qatar Stars League ed è allenata da Rui Faria, storico ex vice di José Mourinho. La Juventus sta valutando se dare il benestare alla cessione e il calciatore accetterebbe la proposta qatariota, mentre Paratici ragiona sulla possibilità di prendere un sostituto in prestito in caso di cessione dell’ex Roma. Intanto su Szymon Zurkowski va registrato il sorpasso della Fiorentina, vicinissima all’Under 21 polacco in forza al Gomik Zabrze.