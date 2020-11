Allo stadio Vigorito, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Vigorito”, Benevento e Juve si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Benevento Juve 0-1 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio – Primo possesso del Benevento

6′ Tiro Dybala – Che cerca il piazzato da dentro l’area dopo l’ottima iniziativa di Chiesa a destra. Murato l’argentino

8′ Brivido Szczesny – Cuadrado smorza col petto verso il portiere della Juve che lascia andare il pallone pericolosamente verso la linea di porta. Poi blocca all’ultimo

10′ Parata Szczesny – Il polacco attento sul primo palo nel deviare un tiro-cross di Barba

10′ Minuto di applausi per Maradona – Si ferma il gioco, brividi per tutti

12′ Colpo di testa Lapadula – Stacco sporco sullo sviluppo di corner, pallone alto sulla porta di Szczesny

14′ Uscita Montipò – Respinge coi pugni, era interessante la traccia di Ramsey per Chiesa

21′ Gol Morata – Sventagliata di Chiesa per Morata che punta Ionita, rientra sul sinistro e da dentro l’area lascia partire un diagonale in buca d’angolo

24′ Tiro Chiesa – Conclusione dai trenta metri, debole e centrale

26′ Tiro Dybala – Il 10 a un soffio dal gol. Dai e vai con Ramsey che gli rende il pallone col tacco. Rigore in movimento che sfiora il palo. Si dispera Dybala, consolato da Morata

27′ Lapadula giù in area Juve – Pallone in mezzo di Improta per Lapadula che controlla davanti a Szczesny allungandosi il pallone. Poi rovina a terra ma senza contatto con Danilo. Proteste inutili del Benevento

31′ Tiro Ramsey – Bella combinazione a sinistra tra Rabiot e Frabotta che premia il rimorchio di Ramsey. Il suo mancino di prima intenzione viene respinto coi piedi da Montipò

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Benevento Juve 0-1: risultato e tabellino

Rete: 21′ Morata

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Barba; Ionita, Schiattarella (33′ Maggio), Hetemaj; Improta, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi. A disp. Masella, Basit, Lucatelli, Manfredini, Pastina, Moncini, Tello, Di Serio, Insigne, Tuia, Sau.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Frabotta; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Garofani, Alex Sandro, Bonucci, Dragusin, McKennie, Bentancur, Portanova, Bernardeschi, Kulusevski.

Arbitro: Pasqua