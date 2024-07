Benitez sicuro: «Spagna SUPERIORE in tutto all’Inghilterra, l’ha dimostrato SUL CAMPO. Su Lamine Yamal dico QUESTO»

Le parole di Rafa Benitez, allenatore spagnolo, sulla finale degli Europei 2024 contro l’Inghilterra. Tutti i dettagli

Rafa Benitez ha parlato ad AS della finale dell’Europeo tra Spagna e Inghilterra.

LA FINALE SPAGNA-INGHILTERRA – «Sarà una grande partita. La Spagna è stata la selezione che ha mantenuto il miglior livello fino a questo momento. Anche la Germania ha giocato bene, come l’Austria, la Svizzera. Ma la Spagna ha avuto di fronte i rivali più forti: Francia, Italia… È stata più costante in termini di giocare bene e di fare quello che doveva fare. Ha sfruttato al massimo i giocatori. C’è stato un cambio? Il calcio di possesso senza progressione è un inganno. Nel 2008, la Spagna aveva il 57% di possesso, nel 2012, il 65% e nel 2022 aveva il 77%. Ora ha di nuovo il 57%. Non c’è bisogno di tanto possesso, serve maggiore praticità».

WILLIAMS E YAMAL – «Quando hai la facilità di scegliere puoi modellare i calciatori. È più difficile quando non hai questa facilità, come in un club. Nico Williams e Yamal possono creare squilibrio, ci sono terzini che si uniscono e centrocampisti che fanno gol. Bisognava creare una selezione che si adattasse a tutto questo, così è stato».