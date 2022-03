Milan, Bennacer: «Gol? Vedremo alla fine che peso avrà. Ora abbiamo esperienza»

Bennacer: «Gol? Vedremo alla fine che peso avrà. Ora abbiamo esperienza». Le parole del centrocampista del Milan

Le parole del centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, ai microfoni di DAZN al termine di Cagliari Milan:

PESO GOL – «È importante perché abbiamo vinto ma vedremo alla fine. Dobbiamo lavorare, oggi ho fatto gol io, settimana scorsa Kalulu. Proviamo a fare tutti il più possibile per la squadra».

MILAN MATURO – «Abbiamo preso esperienza, sono due anni che siamo insieme. Impariamo, mancano ancora delle partite e pensiamo alla prossima. Ora c’è la sosta, quando torneremo lavoreremo tanto».

TERZO 1-0 – «Sono comunque tre punti. Vorremmo vincere 2 o 3 a zero ma 1-0 è sufficiente. È importante non prendere gol e riusciamo comunque a farne uno per vincere».

NERVOSISMO NEL FINALE – «Ero a metà campo, non lo so».