Le parole del centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur, in vista delle semifinali di Champions League. Le sue dichiarazioni

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha parlato in vista delle semifinali di Champions League. Il giocatore ha espresso la sua preferenza, ai microfoni di Sky Sport, in vista delle due semifinali. Il giocatore ha ammesso di fare il tifo per i club inglesi perché adora la Premier League.

«Al momento non c’è una favorita, sono arrivate 4 grandi squadre – ha detto Bentancur a Sky Sport – A me però piace moltissimo la Premier League e spero che possa vincerla una tra Tottenham e Liverpool». Segnale per il futuro? La garra charrua dell’uruguaiano potrebbe trovare presto un nuovo ‘ring’.