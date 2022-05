Benzema tradito da Mbappé: il post enigmatico dell’attaccante del Real Madrid – FOTO

Benzema tradito da Mbappé: il post enigmatico dell’attaccante del Real Madrid

Karim Benzema e Kylian Mbappé sono amici, oltre che compagni di Nazionale, ma non saranno compagni al Real Madrid.

Poche ore dopo l’annuncio del rinnovo col Paris, l’attaccante dei Blancos ha pubblicato su Instagram una foto di Tupac Shakur, noto rapper statunitense assassinato nel 1996 dopo il tradimento di alcuni suoi amici. In tanti, specie in Spagna, vedono in questo post di Benzema un messaggio a Mbappé. Come se il bomber francese si fosse sentito tradito dal suo amico.