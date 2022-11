Bergwijn contro Gakpo, il De Topper come sfida in vista Mondiale

Storie simili che ora si intrecciano: Bergwijn e Gakpo si sfidano in Ajax-Psv (diretta streaming su Mola domenica 6 novembre dalle 16.15) con uno sguardo anche in ottica Mondiale

Bergwijn contro Gakpo, una sfida tra due storie simili (ma non uguali) che ora si intrecciano. Il punto d’incontro è doppio. Prima viene la sfida delle sfide, quel De Topper che contrapporrà l’Ajax al Psv (in diretta streaming su Mola domenica 6 novembre a partire dalle 16.15). Poi verrà il Mondiale. Da avversari a compagni di squadra, dove però si giocheranno probabilmente un posto da titolare.

Incroci strani, incroci che fanno per forza di cose guardare al passato. Chissà che giocatore sarebbe ora Gakpo se Bergwijn non avesse mai lasciato il Psv per il Tottenham. Quasi tre anni fa l’addio ai Boeren dell’attuale giocatore dell’Ajax, da lì la squadra di Eindhoven ha puntato sempre di più su Gakpo che del Psv è diventato simbolo e trascinatore. A Bergwijn non è andata come sperava. Con gli Spurs non è mai scattata la scintilla e così in estate è tornato nella sua Amstardam. Lì dove è nato e dove aveva iniziato da giocatore, salvo poi passare nelle giovanili del Psv.

Chissà se nel mentre non darà qualche consiglio a Gakpo. Sul capitano del Psv ci sono sirene che provengono dalla Premier League da tempo, ma per ora lui non le ha mai ascoltate. Domenica la sfida tra i due si colora anche di questa sfaccettature, ma Ajax e Psv guardano ad altro, al loro talento a cui si aggrappano per vincere e prendersi rispettivamente la vetta.