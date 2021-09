Bernardeschi, De Sciglio e Perin in scadenza: la strategia della Juve

Bernardeschi, De Sciglio e Perin in scadenza: possibili rinnovi al ribasso per i tre bianconeri. Ma dipenderà da questi mesi

Come spiega Tuttosport sia Federico Bernardeschi sia Mattia De Sciglio sia Mattia Perin hanno il contratto in scadenza nell’estate 2021. La Juventus non ha ancora deciso cosa fare con loro, molto potrebbe dipendere dal rendimento dei prossimi mesi.

Vista l’attuale situazione, gli eventuali rinnovi potrebbero anche essere a cifre d’ingaggio ribassate rispetto a quelle attuali. Questo anche e soprattutto in virtù della crisi Covid.