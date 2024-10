Spezia, Bertola è finito nel mirino di due club di Serie A: le ultime

Nicolò Bertola, difensore dello Spezia, è finito nel mirino di due big di Serie A e i liguri aspettano un primo passo: le ultime

Nicolò Bertola difensore centrale classe 2003 in forza allo Spezia è uno dei profili più interessanti sul fronte del calciomercato, avendo attirato l’attenzione di molti club di Serie A. Come riportato da Calciomercato.com, sul giovane difensore, che dice di ispirarsi a Nesta, c’è l’Inter, che lo segue e gli scout nerazzurri lo hanno già osservato dal vivo in più occasioni (sia con la maglia dello Spezia che con quella dell’Italia U21).

Non solo i nerazzurri però: sulle sue tracce c’è però anche la Juve, con Thiago Motta che nel maggio 2022 contro l’Udinese gli concesse l’esordio in Serie A ed ora sarebbe disposto a riabbracciare il giovane talento che nel frattempo si è fatto le ossa in Serie B.