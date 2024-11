Bianco, parla l'agente: «A Monza Nesta lo sta aiutando molto, a giugno torna a Firenze, poi...»

Le parole di Beppe Galli, agente di Alessandro Bianco, centrocampista della Fiorentina in prestito al Monza: «Sta crescendo molto, in estate…»

Beppe Galli, l’agente di Alessandro Bianco, ha parlato a Radio Firenze Viola del calciatore della Fiorentina in prestito al Monza. Di seguito le sue parole.

RENDIMENTO A MONZA – «Siamo molto contenti per il rendimento di Alessandro ma per me non è certo una sorpresa. Ho sempre pensato che fosse un ragazzo intelligente, con una testa di livello. Oramai è un punto fermo dell’Italia Under-21 ma ovviamente l’aspetto che più ha contribuito è stato aver ritrovato a Monza il tecnico che lo aveva valorizzato a Reggio Emilia, ovvero Nesta. In Italia i giovani sono sempre sotto esame mentre invece quando senti la fiducia dell’allenatore riesci sempre a giocare con la testa più libera».

RITORNO A FIRENZE – «Il prestito è sicuramente in scadenza a giugno per cui è chiaro che Bianco a fine contratto col Monza rientrerà a Firenze. Poi spetterà a Palladino valutarlo».

SECONDO POSTO VIOLA – «Be’ ha fatto degli acquisti importanti, è stata costruita in modo chiaro grazie anche a un tecnico preparato. Dunque devo dire che non mi sorprende questo exploit. L’unica cosa che davvero mi ha colpito è stata la resa immediata di Kean. Evidentemente, come Bianco a Monza, ha sentito la fiducia dell’allenatore e grazie a questo aiuto è riuscito a rendere al meglio».