Bijol sul mercato: «Interesse di quella squadra? Mi fa molto piacere, ma il mio obiettivo è questo»

Il difensore dell’Udinese Bijol intervistato da Sempre Inter, ha elogiato l’Inter poi ha anche parlato del tema di mercato che vedo l’interesse proprio dei nerazzurri per lui.

PAROLE – «Penso che l’Inter si ancora la squadra più forte. Hanno dimostrato ancora una volta contro la Lazio di essere pronti quando ci sono le grandi partite. Chi vince la Champions League? Spero che si auno dei club italiani. Se devo sceglierne uno dico l’Inter».

SUL MERCATO – «Interesse dell’Inter? Certo che è una bella cosa da sentire. Ma nel calcio sappiamo che girano un sacco di voci, quindi finché non c’è qualcosa di concreto non c’è molto di cui parlare. Miglior attaccante? In questo momento gli attaccanti delle squadre migliori ti mettono sotto pressione. Rendendoti più difficile il gioco. Come Lautaro, trova sempre gli spazi. Magari non lo vedi tanto spesso in gioco, ma alla fine crea sempre qualcosa».

SU HANDANOVIC – «Era un grande professionista. Si è fatto un grande nome, ovviamente qui a Udine e a Milano. Una grande personalità e un grande giocatore che hanno aperto la strada a noi giocatori più giovani che siamo arrivati dopo».