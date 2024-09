Bistrusso: «SCUDETTO? Vi dico quale sarà l’ordine di arrivo dove vedo favorita QUELLA SQUADRA»

Bistrusso ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Cagliari e il pronostico sul campionato di SERIE A 2024/2025

In esclusiva su CagliariNews24 è intervenuto Maurizio Bistrusso, giornalista isolano e allenatore calcistico, per fare il punto della situazione in Serie A e sulla lotta scudetto.

Parlando alla Serie A in generale, come vedi questo campionato dopo la partenza? Ci sono già delle favorite o possiamo aspettarci delle sorprese soprattutto nelle zone alte? Mentre nelle zone basse chi vedi più in difficoltà e dunque a rischio retrocessione?

«Indubbiamente tra le favorite c’è sempre l’Inter che ha un organico di spessore e ha cambiato poco e bene con giocatori che conoscono il campionato italiano. Poi c’è la Juventus con Giuntoli che ha costruito una squadra a misura di Motta. Poi vedo Napoli e Roma nella seconda griglia con l’Atalanta che dimostrerà presto il suo valore. Il Milan cambierà presto allenatore e dipenderà molto da chi arriverà. Fiorentina, Bologna,Torino e Lazio, con una sorpresa che potrebbe essere il Parma, saranno subito dietro. In basso entrato tutte le altre col Genoa in difficoltà e il Monza ai margini e tutte le altre nella seconda parte della classifica. Venezia, Como e Lecce hanno qualcosa in meno rispetto a Verona, Udinese. Il Cagliari deve trovare una sua identità e una fisionomia di squadra. Deve sfruttare le potenzialità dei suoi uomini migliori e ottimizzare le risorse. Per ora è complicato dare dei giudizi»