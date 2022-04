Blessin: «Sapevo sarebbe stata una lotta. Sono felice per i miei». Le parole del tecnico del Genoa

Blessin ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Genoa contro il Cagliari. Le sue parole.

VITTORIA – «Prima della partita ho avvisato i ragazzi dicendo che sarebbe stata una lotta, siamo veramente soddisfatti di questa partita. Mi piace correre e saltare quando segniamo, ma ho festeggiato perché sono sopratutto felice per i giocatori e per i miei ragazzi. Ora ci aspetta il derby con la Sampdoria e so che ci aspetta una partita importantissima

BADELJ – «Ha esperienza, ieri aveva provato queste situazioni, come quella del gol e infatti appena ha segnato sono rimasto stupito».

CALENDARIO – «Il calendario non è facile ma in Serie A non c’è nulla di semplice. I ragazzi mi seguono e sanno cosa fare».