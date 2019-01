Il trasferimento di Boateng dal Sassuolo al Barcellona ha stupito tutti: ma quest’operazione non deve sorprendere: ecco perché

L’attaccante del Sassuolo, Kevin Prince Boateng, è stato ufficializzato nella giornata di ieri dal Barcellona. Boateng si trasferisce in blaugrana in prestito oneroso per circa 2 milioni con diritto di riscatto a fine stagione fissato a 8 milioni. Il Barcellona potrà perciò lasciarlo andare a campionato finito se lo cose non dovessero andare come sperato. Con la sua ufficialità di ieri, i social si sono scatenati in quanto pare impossibile che un calciatore come Boateng si sia potuto trasferire in una delle squadre più forti al mondo. Il suo trasferimento è risultato infatti come una vera sorpresa e, nel bene o nel male, rimarrà come il trasferimento più bizzarro di questa sessione invernale e non solo. Tuttavia, il suo passaggio nella capitale catalana non deve sorprendere nessuno.

Boateng al Barcellona: il motivo del trasferimento

Esiste infatti una spiegazione a tutto ciò. Anzi due. La prima è maggiormente relativa al mercato e alla ricerca di un’alternativa valida a Luis Suarez (anche se nella lista dei desideri erano diversi i nomi in ballo e decisamente più allettanti). La seconda ha invece un nome: Ariedo Braida. L’italiano, attualmente il direttore sportivo del Barcellona, è infatti il migliore amico di Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo. Braida è stato in passato direttore sportivo del Milan e in questi giorni avrebbe chiesto al suo amico Carnevali di portare Boateng al Barca. Il rapporto tra i due club era già decisamente stretto a partire dalla scorsa estate. Se si ricorda, il difensore ex Barcellona Marlon era infatti passato per 6 milioni di euro al club neroverde. Il buon rapporto tra i due club sarebbe talmente forte che le due squadre starebbero per stringere una vera e propria partnership per far sì che i giovani talenti del Barcellona possano approdare in terra emiliana per farsi le ossa. Viceversa, i talenti del Sassuolo sarebbero proiettati in ottica blaugrana e tra questi pare in lista già Stefano Sensi, 23enne centrocampista del Sassuolo. Si tratterebbe quindi una sorta di “accordo” tra i due club, molto simile a quello che ha visto in questi anni il Sassuolo legato alla Juventus per molte operazioni di mercato.