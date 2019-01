Boateng smentisce…Boateng! Nel 2017 giurava amore al Real Madrid

Kevin-Prince Boateng sarà un nuovo giocatore del Barcellona, ma due anni fa confessava di preferire il Real Madrid e sognare la Camiseta Blanca

La speranza di Boateng è che i tifosi del Barcellona non incappino nell’intervista che l’ex rossonero rilasciò a Marca TV nel 2017, quando, interrogato su quale fosse la sua preferenza tra blaugrana e merengues, non ebbe dubbi, rispondendo Real Madrid. Anche a una domanda sul futuro, su quale delle due maglie avrebbe voluto indossare. Risposta secca: la ‘Camiseta Blanca’. «Nel Clasico tifo Real Madrid, e se potessi scegliere in quale delle due squadre giocare sceglierei il Real. Da piccolo mi è sempre piaciuta la ‘Camiseta Blanca».

Forse nemmeno lui, che era la stella del Las Palmas che sognava l’Europa, si sarebbe immaginato di arrivare a 31 anni a vestire la maglia del Barcellona, eterna rivale del Real Madrid, dopo aver scelto in estate il Sassuolo.