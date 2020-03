Boca Juniors, Burdisso: «De Rossi ha dato un contributo straordinario»

Le parole di Nicolas Burdisso sull’esperienza di Daniele De Rossi in Argentina con la maglia del Boca Juniors

Interpellato da Sky Sport, Nicolas Burdisso ha sottolineato l’apporto di Daniele De Rossi al Boca Juniors nella corsa al titolo argentino.

«Il tempo mi ha dato ragione: Daniele De Rossi ha dato un contributo straordinario. Esperienza, entusiasmo, leadership, è stato grandissimo. Avevo messo in conto i problemi fisici, ma per noi argentini è stato comunque un piacere averlo in squadra. Ci ha fatto capire di poter portare grandi campioni nel nostro campionato. Daniele sarà un grande anche fuori dal campo».