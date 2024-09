STATS Bologna-Atalanta: Rabbioso e velenoso, CASTRO è già al 2° gol dalla distanza. Ecco quanti ne avevano fatti così i rossoblu con THIAGO MOTTA

Tutti i numeri e le statistiche fatte registrare dal Bologna e da Castro nella sfida contro l’Atalanta. Tutti i dettagli in merito

Si è ripetuto Santiago Castro con straordinaria puntualità. Sette giorni dopo la rete dalla distanza a Monza, anche il pubblico di Bologna ha potuto apprezzare come l’attaccante classe 2004 veda la porta da lontano. E se in trasferta aveva colpito all’incrocio, stavolta è stato bravissimo nella preparazione del tiro, per poi inquadrare l’angolino e sorprendere Carnesecchi.

La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con il 7 in pagella e lo ha definito un «puntuto, rabbioso, velenoso». E, statisticamente, anche molto importante nell’operazione di passaggio dal Bologna di Thiago Motta a quello di Vincenzo Italiano. L’anno scorso i rossoblu hanno messo a segno 5 gol da fuori area, ma il problema che 3 di questi li hanno realizzati Zirkzee e Saelemaekers, giocatori non più presenti nella rosa. Se il nuovo acquisto garantisce questa soluzione con così metodo e costanza, non si potranno che avere risultati positivi, anche se ieri un’altra invenzione da fuori, ad opera di Samardzic, ha impedito di sconfiggere l’Atalanta.