Bologna Atalanta: i felsinei soffrono il pressing alto

Il Bologna dovrà trovare il modo di superare il pressing dell’Atalanta di Gasperini. Contro il Milan non è andata bene

Nonostante tanti giocatori di qualità tra le linee, la prima costruzione del Bologna non sempre è irreprensibile. Più che la ricerca dei propri giocatori offensivi in modo pulito, spesso si cerca il lancio lungo. Contro il Milan, sono arrivati errori sanguinosi in fase di costruzione.

Proprio per questo, bisognerà fare attenzione all’Atalanta di Gasperini. La Dea è la squadra che più spesso recupera palla in avanti, dovranno essere evitati errori in impostazione come quelli dell’ultimo match casalingo, costati la sconfitta.