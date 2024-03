Bologna, Calafiori: «La continuità è tutto, l’Italia è un obiettivo»

Riccardo Calafiori è tra i migliori giocatori del campionato per rendimento. Ecco le sue dichiarazioni tra Bologna e Italia

Riccardo Calafiori, difensore del Bologna, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di vari argomenti riguardanti l’importanza di trovare spazio da giovane.

CONTINUITA – «È tutto. Se un ragazzo non gioca con continuità non può crescere e non può dimostrare il proprio valore. Poi quando una squadra va così bene come il Bologna, collettivamente ma anche singolarmente, il valore di un giocatore si alza».

SPALLETTI – «Fa piacere, per me la Nazionale è un obiettivo, mi alleno e mi impegno anche per quello. Poi se e quando arriverà sarà contentissimo. Spero di andarci il prima possibile»

INFORTUNI – «È tutto collegato. Quello è stato un passaggio fondamentale. Non lo auguro a nessuno quello che ho passato ma alla fine mi ha aiutato, come uomo e come calciatore».