Bologna, De Leo: «Ripartiamo con umiltà. Il rosso a Schouten? Ci sta»

Il bilancio di De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic, dopo il brutto KO del Bologna in casa contro il Genoa

Il collaboratore di Mihajlovic Emilio De Leo ha offerto il proprio punto di vista sulla gara persa 3-0 dal Bologna in casa contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«Dobbiamo ripartire con umiltà. Analizzeremo cosa non ha funzionato questa sera. E’ mancata la lucidità della gestione dei momenti della gara, dovevamo gestire con maggiore attenzione le situazioni. Il secondo gol è una grave disattenzione, dovevamo fare meglio. Rosso a Schouten? E’ arrivato in ritardo, ma non è un giocatore sleale. Era una palla mezza e mezza, corretta la prima decisione dell’arbitro. Ci servirà questo episodio negativo. Ho rivisto adesso l’episodio e devo dire che la gamba del mio giocatore era un po’ troppo tesa: ci poteva stare l’espulsione».