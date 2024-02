Bologna, Di Vaio: «Motta ha migliorato tutti, sulla Superlega...»

Le parole di Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, sui risultati ottenuti dal club rossoblù. I dettagli

Marco Di Vaio, ds del Bologna, ha parlato a Il Giornale del progetto rossoblù.

THIAGO MOTTA – «Motta lo scorso anno ha fatto un buon lavoro, ha avuto il merito di migliorare i giocatori e portare la squadra a un livello più alto. In estate poi la società ha completato la rosa per una squadra consona alle sue idee. C’erano le basi per fare un buon lavoro. Multiproprietà? Credo sia una forma di business intelligente, anche per far ruotare i giocatori. Li puoi formare con la stessa metodologia e farli crescere in contesti diversi. Anche perché da noi sembra difficile sviluppare le seconde squadre».

SUPERLEGA – «No, il nostro calcio arriva da un percorso diverso. Lì si può fare, ma il contesto americano – spiega il dirigente del Bologna – è in controtendenza rispetto al resto del mondo. Non avere retrocessioni, per loro è un vantaggio negli investimenti. Ma a titolo personale, io non credo la Superlega possa portare qualcosa di buono per i nostri club».