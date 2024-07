Bologna, Fabbian: «La Champions League è un ORGOGLIO, le DIFFERENZE tra Thiago Motta e Italiano sono QUESTE»

Le parole di Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, sulla prossima stagione del club rossoblù. I dettagli

Giovanni Fabbian ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Bologna.

ITALIANO – «Le cose che ci vengono chieste sono diverse, l’importante per noi è saper adattarci. Ogni allenatore e ogni compagno ha caratteristiche diverse. La mia zona è un po’ di mezzo, devo essere bravo a farmi trovare nella posizione giusta quando si deve attaccare, ma anche quando si deve difendere. Ci alleniamo secondo i programmi dei preparatori e ci stiamo trovando bene. È chiaro che non si può essere in condizione ora a luglio, ma allenarsi bene aiuterà».

CHAMPIONS LEAGUE – «La Champions è motivo di grandissimo orgoglio per tutti. Non l’abbiamo quasi mai nominata durante lo scorso anno, solo alla fine ci siamo resi conto di quanto di straordinario avessimo fatto. Quest’anno bisogna giocarcela e vivere il campionato partita dopo partita, mettendoci a disposizione del mister».

CALAFIORI – «Ha dimostrato di essere un grandissimo calciatore. Ha fatto un anno perfetto e ora per lui c’è questo salto. Gli auguro veramente il massimo, oltre ad essere un bravissimo giocatore è anche un gran bravo ragazzo. Tutta la squadra comunque è cresciuta come blocco, il gruppo ha fatto la differenza».