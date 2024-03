Bologna Inter, Palmeri: «Vi svelo un grande retroscena»

Il giornalista Tancredi Palmeri ha voluto analizzare un retroscena durante Bologna Inter che riguarda la squadra nerazzurra

Su X, Tancredi Palmeri, giornalista e inviato Sportitalia, si esprime così sul successo conseguito dall’Inter in occasione della 28^ giornata di Serie A contro il Bologna.

INTER – «È successa una cosa assurda per chi capisce di calcio. Gol di Bisseck tatticamente straordinario: finalizzazione da braccetto a braccetto, 2 centrali su 3 in attacco! E segna Bisseck, non Pavard! Non lo fa nessuno in Europa. Inzaghi impressionante. OlandInter»