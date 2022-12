Bologna, la dedica di Arnautovic a Mihajlovic: «Sei stato un amico, un fratello e un padre»

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha parlato della scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Ecco il ricordo della punta austriaca

PAROLE – «Grazie per aver sempre creduto in me, soprattutto quando gli altri non lo facevano. Mi hai accolto come un membro della famiglia, sei stato un amico, un fratello e un padre. Ti terrò vivo nel mio cuore e lotterò e giocherò per te. Riposa in pace Mister!».