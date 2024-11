Bologna, Lykogiannis sicuro: «Contro il Lille ci sbloccheremo, Pobega ci ha detto questo…»

Le parole di Charalampos Lykogiannis, difensore del Bologna, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lille

Charalampos Lykogiannis, difensore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lille.

POBEGA – «Tommaso lo abbiamo trovato benissimo, ieri ha fatto un bellissimo discorso alla squadra e si è scusato per l’espulsione contro la Lazio. Sono cose che succedono nel calcio».

LILLE E DALLINGA – «Stiamo lavorando ogni giorno e sono fiducioso che domani tutti insieme riusciremo a sbloccarci. Vogliamo fare una grande partita e spero che ci riusciremo. Lui e Castro ogni giorno fanno grandi allenamenti, devono solo continuare così e sono certo che prima o poi si sbloccheranno».

CALCIO GRECO – «Lo scorso anno l’Olympiacos ha vinto la Conference League… Una grande cosa anche per il paese. Ora vediamo, non so per quanti anni ancora non succederà».