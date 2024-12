Bologna, oggi la ripresa degli allenamenti. Prossimi avversari Torino e Verona, Italiano non farà turnover

Le ultime sulle possibili scelte di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, in vista delle sfide contro Torino e Verona in Serie A

Il Bologna ha ottenuto 3 punti importanti nello scontro diretto con la Fiorentina, accorciando una classifica che adesso lo vede al settimo posto ma con una gara da recuperare. La concreta speranza di recuperare posizioni c’è, visto come i rossoblù stanno procedendo, soprattutto tra le mura amiche dove nell’ultimo mese hanno ottenuto due vittorie in campionato, da sommare alla goleada in Coppa Italia contro il Monza.

Oggi, alle ore 11, c’è la ripresa degli allenamenti al Galli. Italiano prepara la trasferta di Torino, dover affronteranno la formazione di Vanoli, per poi chiudere l’anno al Dall’Ara contro il Verona. É molto probabile, come scrive oggi il Corriere dello Sport, che l’allenatore non faccia turnover, dato che si gioca una volta alla settimana: «Con un Dominguez in più, a mettere in discussione le gerarchie». Sarà anche interessante capire se il tecnico dirà qualcosa in settimana a proposito della polemica a fine gara del ds della Fiorentina Pradé, che lo ha accusato duramente per l’esultanza contro la sua ex squadra.