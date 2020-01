Santander si sa sempre rendere utile quando gioca con il Bologna. Anche quando non segna, sa esaltare i compagni

Non è stata in assoluto una grande partita forse per Federico Santander. Tuttavia, in diverse circostanze l’attaccante sudamericano ha mostrato le sue grandi qualità. Santander è bravissimo nel giocare spalle alla porta, crea spazi che poi i giocatori del Bologna possono attaccare.

Un esempio nella slide sopra: viene incontro, si defila ed effettua un’ottima sponda per Soriano che può aggredire la profondità. Il peso di Santander non si vede solo dai gol, ma soprattutto da come lavora per la squadra.