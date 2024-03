Filotto Bologna, sesta vittoria consecutiva: non capitava da 57 anni

Il Bologna batte l’Atalanta e mette in fila la sesta vittoria consecutiva: non succedeva da oltre cinquantasette anni

Il Bologna sbanca anche a Bergamo e trova la sesta vittoria consecutiva, che cementifica il quarto posto in classifica per la squadra di Thiago Motta. Questa serie di vittorie consecutive ha dei precedenti nella storia rossoblù.

Come riportato da OptaPaolo, i felsinei non trovavano una serie vincente come questa da 57 anni: l’ultima volta nel 1967, con Luis Carniglia come allenatore. Prima ancora riuscirono a vincere sei partite consecutive anche nella stagione 1963/64 con allenatore Fulvio Bernardini. C’è un’altra affinità tra quest’ultima e la squadra di Thiago Motta, sempre riportata da OptaPaolo: Harald Nielsen a 21 anni raggiunse la doppia cifra di gol. L’unico altro calciatore straniero under 23 ad aver raggiunto i 10 gol è proprio Joshua Zirkzee.