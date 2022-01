ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Bologna studia il sorpasso sul centrocampista Aebischer: il Cagliari aveva in pugno il giocatore

Il Bologna è in pole position per Aebischer dello Young Boys. Sul centrocampista era molto forte il Cagliari che lo aveva in pugno.

Gli emiliani stanno impostando la trattativa sulla stessa base di quella della squadra sarda. Prestito con obbligo in caso di salvezza. A riferirlo Gianluca Di Marzio.