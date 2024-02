Bologna Thiago Motta: «Che bello sentire i tifosi chiedere l’Europa»

Le parole di Thiago Motta, tecnico del Bologna, dopo la vittoria casalinga ottenuta dai rossoblu contro il Lecce

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Bologna contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Bella atmosfera, i ragazzi in campo sono stati molto bravi dal primo minuto. Con loro anche il pubblico, ci hanno spinto tantissimo: è un insieme che funziona e sono molto felice».

ENTUSIASMO ED EUROPA – «L’entusiasmo non può che fare bene, sono contento che chiedessero al presidente di portarci in Europa (ride, ndr). Ora riposiamoci e pensiamo già alla prossima partita che ci attende, contro la Fiorentina».

NOVITA’ – «Sono stupito anche io, do libertà all’interno del nostro contesto. Certe giocate non le proviamo in allenamento… Sanno tutti di avere responsabilità e spazi da coprire, l’organizzazione è per la fase difensiva, sul resto c’è tutta la libertà del mondo per loro. Calafiori ha grande coraggio e forza fisica nel venire avanti da dietro, con la voglia che ha di attaccare diventa un uomo in più».

COMFORT – «(ride, ndr) Fa bene a tutti, anche a me… Però dobbiamo provare tutti i giorni a uscirne, per fare qualcosa di diverso e in più. Questo fa crescere Orsolini, come tutti gli altri. Sanno quali sono i nostri metodi di lavoro: quando ha giocato lo meritava, quando non ha giocato meritava qualcun altro che si è allenato meglio. Sarà lo stesso con la Fiorentina, l’importante è che i ragazzi capiscano che c’è bisogno di tutti. Pure lo scorso anno Orsolini era decisivo negli ultimi minuti delle partite. E poi mi è piaciuto molto come è entrato El Azzouzi: siamo in tanti, il gruppo vuole crescere e migliorarsi, competendo in maniera sana al suo interno. Contento per Riccardo e per tutta la squadra, ottima prestazione, non solo i gol».

CALAFIORI – «Ha preso un colpo, vediamo come sta, penso e spero non sia niente di importante».

CAMBIO ZIRKZEE – «Non è mai contento di uscire, vuole giocare sempre per aiutare. Sta facendo un campionato fantastico e non solo per le partite, anche in allenamento. Però ci sono altri che meritano anche loro di partecipare. Deve continuare così, sono molto contento del suo lavoro ed è importantissimo: abbiamo bisogno stia sempre bene, la concorrenza di Odgaard, che si è allenato forte e ha fatto anche gol, gli fa bene».