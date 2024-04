Bologna Thiago Motta: «Vittoria meritata, una dedica? A mia figlia»

Le parole di Thiago Motta, tecnico del Bologna, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù contro la Salernitana

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Bologna contro la Salernitana. Di seguito le sue parole.

MOMENTO – «Un momento bello per tutti, per i risultati e per come stiamo giocando. Sono orgoglioso e soddisfatto per come la stiamo vivendo tutti, all’interno e all’esterno con i nostri tifosi che si merita questa gioia. E’ stata una vittoria meritata e oggi la dedico specialmente a mia figlia Sofia che era in tribuna».

VITTORIA – «Siamo andati in vantaggio con due gol bellissimi, ma va sottolineata anche la fase difensiva, così come la prova di Lykogiannis. In questi casi però dobbiamo avere il controllo della partita e non fare come successo nel secondo tempo».

SCELTE DI FORMAZIONE – «Conta tutto, le partite precedenti, gli allenamenti, come li vedo in questo momento. Nel calcio moderno abbiamo tanti dati, anche fisici, e tutto questo aiuta a prendere una decisione».

XABI ALONSO – «La decisione la ritengo giusta e rispettabile, gli auguro il meglio perché è un grande allenatore».