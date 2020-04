Bombardini: «Mi rivedo in Bernardeschi, con le dovute proporzioni»

Bombardini svela il giocatore in cui si rivede di più: Federico Bernardeschi. Ecco le parole dell’ex centrocampista

Davide Bombardini e Federico Bernardeschi. Un paragone fatto su esplicita domanda, ma con le dovute proporzioni. Ecco le parole dell’ex centrocampista ai nostri microfoni.

BOMBARDINI – «Il problema è che sono cambiati anche un po’ i ruoli. Io mi sono visto sempre un po’ trequartista, dietro le punte. Oggi non ci sono più i numeri 10. Giocano tutti con tre attaccanti, con punte esterne. Non c’è più la figura del numero 10 fuori dagli schemi. Magari posso rivedere qualcosa in Bernardeschi, anche se lui è più forte sia tecnicamente che fisicamente, ma con le dovute proporzioni rivedo qualcosina di me stesso. Lo reputo un grande talento. E’ un giocatore a cui se gli vengono dati troppo compiti, viene limitato. Con Allegri ha fatto vedere di più, forse perchè era meno puntiglioso sugli schemi. Alla Fiorentina aveva fatto vedere molto di più. Secondo me lui deve giocare, tenerlo in panchina è quasi un insulto. Come tenere Dybala in panchina: come fai a tenerlo in panca nel campionato italiano?».