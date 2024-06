Bonaventura, addio alla Fiorentina: «Per sempre nella nostra storia»

Giacomo Bonaventura non è più un calciatore della Fiorentina: il saluto sui social della società viola al centrocampista

Giacomo Bonaventura non è più un calciatore della Fiorentina. Il contratto che lo legava alla società Viola scade oggi e le parti non hanno trovato un accordo per il rinnovo. A Firenze ha messo insieme 162 presenze con all’attivo 22 gol e 22 assist. Di seguito il saluto del club

Grazie Jack💜⚜️

Rimarrai per sempre parte della storia viola! In bocca al lupo per la tua prossima avventura!#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/lkCYK8yTnM — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 30, 2024

