Bonolis durissimo: «Conte allenatore bravissimo. Lukaku? Subdolo, tutti ci sono rimasti male all’Inter»

Paolo Bonolis si è espresso in merito a Romelu Lukaku in maniera dura e ha poi anche detto cosa pensa dell’ex Antonio Conte

Il noto conduttore tv e tifoso nerazzurro, Paolo Bonolis ha parlato sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli , della sfida tra Inter e Napoli che si giocherà domenica a San Siro ed è tornato su un argomento che ha fatto discutere: Romelu Lukaku, senza dimenticare anche l’ex di turno Antonio Conte.

CONTE – «Napoli primo in classifica? Me lo aspettavo da Antonio Conte, è un allenatore bravissimo, non ha le coppe e ha la possibilità di concentrarsi sul campionato. Ha una rosa folta e una grande piazza. Non ci sono dei risentimenti, è un professionista ha fatto quello che ha fatto, ha anche vinto».

LUKAKU– «C’è modo e modo di fare le cose, ci siamo rimasti male tutti. Nello spogliatoio dell’Inter anche, Lautaro Martinez aveva un rapporto particolare con lui e non l’ha presa bene. Lukaku è stato un po’ subdolo e il tifoso dell’Inter lo ha vissuto molto male».