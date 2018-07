Milan, no allo smantellamento: un sacrificio sul mercato per tenere gli altri big

Il Milan può cedere uno tra Suso, Bonucci e Donnarumma. Basterà una cessione per non perdere tre big

Suso, Bonucci e Donnarumma: ne partirà soltanto uno! Sì al cambiamento, no allo smantellamento: sembra essere questo lo slogan del nuovo Milan di Leonardo e del Fondo Elliott. C’è necessità di effettuare una cessione pesante per non irrigidire la posizione rossonera nei confronti dell’Uefa ma non c’è la necessità di cedere gli asset migliori. Leo, Gigio e Suso sono sul mercato ma secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe essere necessario un solo sacrificio per poi blindare gli altri due.

Gli indizi, al momento, sembrano portare a Leonardo Bonucci. Il difensore avrebbe già l’accordo con il PSG ma il Milan vuole almeno 50 milioni di euro. Poi partiranno altri calciatori per fare cassa e per liberare il posto ai nuovi arrivi. Montolivo è stato scaricato e potrebbe rescindere. Manuel Locatelli piace al Sassuolo e può portare una dozzina di milioni. In avanti bisogna fare spazio alla nuova punta e saranno tre ad andare via: Nikola Kalinic (possibile futuro in Spagna, è conteso da Atletico Madrid e Siviglia), André Silva e Carlos Bacca. Il nuovo Milan dunque ripartirà da Leonardo ma potrebbe fare a meno dell’altro Leo, Bonucci