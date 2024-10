Borelli sulla lotta Scudetto: «Ecco quando si deciderà il campionato. Quella squadra può fare questo percorso»

Il giornalista Borelli ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sia sulla stagione di Serie A che sull’Inter

Il giornalista Michele Borelli di Telecity-Netweek noto nell’ambiente nerazzurro, nonché direttore di InterFanTV (web tv in onda su YouTube), ha fatto la sua disamina a InterNews24 sul momento della stagione che sta attraversando la squadra di Inzaghi.

Ricominciano gli impegni in campionato e in Champions League dopo la sosta di ottobre che si è appena conclusa. L’Inter è attesa da alcune sfide delicate come quelle contro Roma, Young Boys, Juve… Si deciderà adesso il campionato?

«No, non credo che si deciderà adesso però in queste sette partite, dove ci sono 4 big match – Roma, Juventus, Napoli ma metto anche l’Arsenal – si può iniziare a indirizzare un po’ la stagione. È presto, ma questo è un periodo in cui l’Inter con Inzaghi ha dato una svolta, anche al suo primo anno iniziò a correre da -7 dalla vetta iniziò a fare un filotto di partite e passò poi ad essere la prima e la favorita a gennaio. Poi andò male col calo fra febbraio e marzo. Questo blocco di 7 partite in 3 settimane potrà indirizzare un po’ il cammino, soprattutto se le rivali non perderanno punti come è stato in questo inizio di campionato. L’Inter che ha perso col Milan, il Napoli col Verona, la Juve con i 4 pareggi, il Milan con i problemi che ha avuto… questo ha favorito il fatto che il gruppo fosse ancora tutto compatto. Il Napoli che non ha le coppe è quella che può fare di più una serie consecutiva di partite. L’Inter resta comunque tra le favorite, quella che ha la rosa più collaudata e più completa».