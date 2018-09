Borriello, Ibiza e la scelta di vita: «La morte di Astori mi ha cambiato»

L’intervista di Marco Borriello che racconta i motivi dietro la scelta di vita che lo ha portato a scegliere l’UD Ibiza per il prosieguo della carriera

Marco Borriello si racconta ai microfoni di Rai Uno per svelare i motivi che lo hanno portato ad una nuova scelta di vita. All’età di 36 anni, infatti, l’ex attaccante di Milan, Roma e Juventus, ha deciso di cambiare vita e di ripartire dalla terza divisione spagnola. Dopo l’ultima stagione in chiaroscuro con la Spal ha firmato lo scorso 30 agosto un contratto con l’UD Ibiza, squadra della nota isola spagnola che milita in Segunda Division B. Non proprio un campionato allenante per un calciatore delle qualità di Borriello il quale ha confessato di aver deciso di vivere un’esistenza diversa: «Avrei voluto fare la carriera di CR7, non ci sono riuscito ma sono contento lo stesso. E mi godo la vita sempre con la massima positività e il sorriso».

Prosegue Borriello: «Lo scorso anno, tra noi calciatori, è successo qualcosa che ci ha toccato da vicino, la morte di Davide Astori. Ho ascoltato al suo funerale le parole del cardinale che diceva che a volte si guadagnano tanti soldi e si ha il successo, però da un momento all’altro non ci sei più. Ho iniziato quindi a godermi la vita e a prenderla un po’ più alla leggera. L’anno scorso sono stato infortunato e non ho giocato molto, ho passato molto tempo a casa a Milano e dicevo che non era la vita che volevo fare. Ho sempre pensato di venire a vivere qui a Ibiza, adesso speriamo di portare la squadra ad altissimi livelli e iniziare la storia di questo club».