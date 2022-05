Borussia Dortmund, l'a.d. Watzke: «Giochiamo da 113 anni, di cui 11 senza Haaland...»

L’a.d. del Borussia Dortmund Watzke ha parlato delle voci di mercato su Haaland, a un passo dal Manchester City

Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, in una intervista alla CNN ha parlato delle voci di mercato su Erling Haaland, che sembra a un passo dal Manchester City.

LE PAROLE – «È una decisione che spetta a Erling. Ha una clausola rescissoria e deve decidere se attivarla o no, ha tempo per dirci quello che vuole fare e quando sarà il momento lo farà. Ma noi abbiamo giocato a calcio per 113 anni, 111 dei quali senza Haaland. Avevamo Lewandowski e se n’è andato nel 2014, ma abbiamo giocato a calcio anche nel 2015, nel 2016, nel 2017… Poi è arrivato Aubameyang e dopo ancora Haaland. E potete stare certi che se Erling decide di andarsene, ne troveremo sicuramente un altro».