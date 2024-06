Borussia Dortmund Real Madrid, la SESTA FINALE di Ancelotti. Quella dalla quale ha imparato di più l’ha fatta con il MILAN

Carlo Ancelotti insegue insieme al suo Real Madrid la quindicesima Champions League della storia del club spagnolo

Per Carlo Ancelotti, più che mai recordman di Champions, con 4 vittorie, quella di stasera è la sesta finale di Champions. Il Corriere dello Sport ricorda oggi con un pezzo di Massimiliano Gallo qual è quella dalla quale l’italiano ha più imparato.

GALLO – «Non sono solo i Mondiali a scandire le nostre vite. Sono anche le finali di Champions di Carlo Ancelotti. Da allenatore è giunto alla sesta. Tre con il Milan, altrettante con il Real Madrid. Dicono che sia fortunato. Il che non è certo un difetto. Ma chi lo dice, non ricorda l’unica finale che ha perso. Diciannove anni fa a Istanbul. Tre a zero al Liverpool nel primo tempo. Sembrava un allenamento, divenne un incubo. Quel che pochi raccontano, è che da quella sera Ancelotti ebbe in mente una sola cosa: la rivincita. Che ottenne due anni dopo ad Atene. La stessa finale. La notte di Pippo Inzaghi»