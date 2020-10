Borussia M’Gladbach, Rose: «L’Inter ha una grande rosa, Lazaro ce ne ha parlato»

Mark Rose, allenatore del Borussia Mönchengladbach, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter

Mark Rose, allenatore del Borussia Mönchengladbach ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Queste le sue parole riportate da TMW.

INTER – «Avevo chiesto del materiale sull’Inter alla nostra divisione specializzata. Perché mi hai mandato solo il materiale migliore? La risposta è stata: no, questa è l’Inter sempre. Perciò abbiamo capito che squadra ci troveremo di fronte, con un grande allenatore che sa far fare alla sua squadra ciò che vuole. Sarà un piacere affrontarli».

LAZARO – «Se ci ha dato consigli? Beh da noi è solo in prestito. Ne abbiamo parlato, ci ha confermato i punti di forza di squadra e di società. Si parla molto di Lukaku e Lautaro, ma penso anche a Brozovic che corre come pochi, Barella che ha grande qualità, Vidal e Hakimi che ci conoscono avendo giocato in Bundesliga. Una grande rosa».