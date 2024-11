Bosnia Olanda, le formazioni ufficiali: le scelte

Ecco i ventidue protagonisti della sfida di Nations League tra Bosnia Olanda: le formazioni ufficiali

Bosnia Olanda è una delle sfide più interessanti di questa sera, mercoledì 19 novembre 2024. In campo ci saranno tante vecchie conoscenze della Serie A come per esempio Dzeko, ma anche muharemovic, Tahirovic, De Ligt e Zirkzee. Da non dimenticare naturalmente Koopemeiners, attuale centrocampista della Juventus.

Bosnia (4-3-3): Zlomislic; Dedic, Bicakcic, Barisic, Muharemovic; Tahirovic, Sunjic, Burnic; Gigovic, Dzeko, Demirovic.

Olanda (4-2-3-1): Flekken; Frimpong, De Vrij, De Ligt, Hato; Wieffer, Koopmeiners; Kluivert, Zirkzee, Lang; Brobbey.